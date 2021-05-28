Формула ценообразования на уголь «Роттердам+» принесла исключительно выгоду для государственного бюджета
Об этом сообщил экономический эксперт Борис Кушнирук.
«Как раньше, так и сейчас утверждаю, что никаких судебных перспектив это дело не имеет. Поскольку речь идет не об убытках, а наоборот - о выгоде для госбюджета. Потому что в результате внедрения ценообразования на уголь для производства электроэнергии на базе индекса «Роттердам+» государственные шахты стали получать больше за свой уголь, а из госбюджета выделять меньше средств, чтобы покрывать их убыточность», - сообщил эксперт на своей странице в Facebook.
Однако несмотря на 4-е закрытия дела «Роттердам+» за отсутствием состава преступления, Кушнирук сомневается, что спекуляции по формуле ценообразования на уголь окончательно прекратятся.
«Не уверен, что этот мыльный сериал с названием« Уголовное расследование внедрения «Роттердам+», а точнее - дерьмо, в которое в свое время кто-то втянул директора НАБУ г Сытника, уже завершился», - добавил экономист.
Единственный сын Софии Ротару попал под удар стихии: "Небо плачет..."
"Холостяк" Заливако, который выбрал Анну Богдан, сделал неожиданное признание: "Это была каторга..."
Разводящийся Дзидзьо поразил Никитюк запросами своего райдера: "Слушай, как-то не по-человечески"
Сердце украинца остановилось в чужой стране, без отца остались двое детей: "Не хочется верить"
Масштабное ДТП на выезде из Киева: взрыв привел к жертвам, кадры трагедии
Напомним, 20 мая САП уже в четвертый раз закрыла дело «Роттердам +» из-за отсутствия в ней состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.
Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и выше Антикоррупционным судом Украины.
В начале мая Офис генпрокурора удовлетворил просьбу НАБУ и заменил прокурора по делу для повторного объективного изучения материалов дела.
Расследование дела «Роттердам +» продолжалось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.
Соответственно, в ходе расследования не были установлены ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.