Руководство порта «Южный» блокирует работу предприятия, останавливая перевалку руды, и фактически действует в интересах частной компании. Эта ситуация смахивает на сговор, поэтому на действия руководителя должны незамедлительно отреагировать в Антимонопольном комитете и в СНБО. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера, комментируя остановку перевалки железной руды в морском порту «Южный».



«Мы стали свидетелями вообще беспрецедентной ситуации в стране. Да, мы ко многому привыкли, но чтобы действия руководителя госпредприятия просто крайне смахивали на сговор – с такими вещами мы не сталкивались. Фактически 80% перевалки железной руды находятся как раз у порта Южный: это монопольный порт. И судя по всему, руководитель порта вступил в сговор с частной компанией, требуя разделения грузопотока в их пользу. А в случае, если не пойдут поставщики или грузопредприятия экспортеры на его условия - угрожают просто прекратить отгрузку», - пояснил нардеп.



По его словам, последствием таких решений станут убытки в сотни миллионов гривен, которые понесут государственные предприятия, занятые в транспортировке грузов, а бюджет не поступит валютная выручка, что несет угрозу для экономической ситуации в Украине.



«Более 300 миллионов долларов валютной выручке потеряет страна. За этим стоит, естественно, почти миллиард гривен налогов от предприятий добывающей отрасли - в госбюджет, и в местные бюджеты. Поэтому я считаю, что этот вопрос должен заинтересовать Совет национальной безопасности страны, потому что за этим стоят серьезные последствия. Как минимум, это Кабинет министров, который должен дать поручение Антимонопольному комитету провести проверку на наличие сговора», - уверен Магера.



Он напомнил, что ранее порт «Южный» был прибыльным предприятием, однако с приходом нового руководителя (и.о. был назначен Сергей Ковшар – Ред.) порт резко стал убыточным.



«Руководитель порта за год с 200 миллионов прибыли опустил предприятие до минус 51 миллионов гривен. Это говорит о многом. По всей видимости, человек себя уже видит руководителем частной компании, и просто уничтожает порт Южный. Естественно, Государственная аудиторская служба должна заняться проверкой руководителя, который фактически банкротит государственное предприятие», - резюмировал нардеп.



Как известно, и.о. директора порта «Южный» Сергей Ковшар весной поставил экспортерам железной руды условия, которые не могут быть ими приняты и выполнены. Так, он требует разделить объемы перевалки между государственным портом «Южный» и частным терминалом «ТИС-Уголь» 50/50, и зафиксировать этот раздел в 3-летнем контракте. При этом оба предприятия одновременно отказали экспортерам в подтверждении объемов на перегрузку железной руды на июнь.

Такое разделение грузопотока выгодно прежде всего терминалу «ТИС», уверены эксперты: частный терминал он технически уступает госпорту, и без помощи и.о. директора МТП "Южный" не может получить такие большие объемы перевалки. При этом порт «Южный» способен легко выполнить весь объем работы самостоятельно: технически порт может перевалить более 1,6 млн тонн руды в месяц, однако он требует, чтобы половину этого объема (0,8 млн тонн) переваливалось в терминале «ТИС», из-за чего государственное предприятие недополучит миллионы гривен.



Ранее народный депутат Муса Магомедов заявил, что из-за действий руководителя порта «Южный» Ковшара целый ряд государственных предприятий понесут миллионные убытки, и с этим должен разобраться новый министр инфраструктуры.



В свою очередь президент ОП «Укрметаллургпром» Александр Каленков заявил, что из-за сговора порта «Южный» и ООО «ТИС-Уголь» Украина может потерять миллиарды гривен доходов, металлурги – рынки сбыта, а Укрзализныця и порты – более полумиллиарда гривен ежемесячно.