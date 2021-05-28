Секретариат энергетического сообщества проанализирует влияние акцизного налога, который решил ввести Кабинет министров, на отрасль зеленой энергетики в Украине, сообщает Европейско-Украинское энергетическое агентство (ЕУЭА)

«Мы призываем Секретариат Энергетического Сообщества проанализировать влияние предложенного акцизного сбора в размере 3,2% на ВИЭ», - сказано в сообщении.

Как отмечается, 26 мая ЕУЭА вместе с ведущими отраслевыми ассоциациями направили письмо в Секретариат Энергетического Сообщества. Письмо направлено с целью получения экспертного мнения в отношении предложенной поправки к Налоговому кодексу, а именно относительно акцизного налога с продажи электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

"Также имеем целью выяснить, соответствует ли данная поправка договоренности, достигнутой в ходе медиации и оформленной в форме меморандума о взаимопонимании прошлого года», - сказали в ЕУЭА.



Как сообщалось, Кабинет министров согласовал законопроект с поправками в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на зеленую энергию в Украине по ставке в диапазоне 3,2-40%.

Ранее во время обсуждения проекта закона профильные ВИЭ-ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности ресурса производителей из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимата и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.

В конце мая народные депутаты Украины, которые входят в межфракционное объединение «Чистая энергия – здоровая окружающая среда» пожаловались в Секретариат Энергетического сообщества ЕС на противоправные действия Кабинета министров и Министерства финансов о введении акцизного сбора на «зеленую» энергию в Украине, что противоречит законодательству ЕС.

Напомним, 28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и вынуждает компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы.

По информации партнера киевского офиса международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, после первого арбитражного иска компании Modus Energy могут подать аналогичные иски еще до 10 инвесторов в "зеленую" энергетику Украины.