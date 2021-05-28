Украинский политолог и политик Вадим Карасев в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, будут ли США защищать Украину.

«Ну, биться военным путем не будут. Но и Россия военным путем тоже действовать только будет разве что в исключительных случаях. Потому что тогда они окончательно потеряют Украину. Я бы не сказал, что Россия считает Украину своей. Украину историческую – да, но нынешнею – нет. Я наоборот считаю, что американцы, внешнее управление и так далее…», - говорит эксперт.

В то же время, по его словам, это не значит, что США отдадут Украину России.

«Если американцы понимают ограниченность своих сил, и они постепенно отползают от многих, скажем так, точек горячих конфликтов… То они тоже будут постепенно-постепенно хватку свою ослаблять. Это раз. Во-вторых, американцы по отношению к Украине считают так: чего они должны многие вещи делать, когда мы сами не можем их сделать? Как бы внутренняя работа должна быть всегда… В-третьих, они никогда не считали, что конфликт на Донбассе – это их тема. Это европейский региональный конфликт. Не международный, а европейский. Поэтому и Обама в свое время отдал Донбасс не Европейскому союзу даже, потому что мы не страна Европейского союза, а отдал Меркель и Олланду – французам и немцам – и так возник нормандский формат», - сказал Карасев.

Он напомнил, что США не участвовали в нормандском формате, а были неким предохранителем, чтобы этот формат не получился исключительно в сторону России.

«То есть они как бы выступали адвокатом или защитником, или страховщиком Украины», - резюмировал политолог.

Ранее Politeka сообщала, что Яли рассказал, как Украине так и не удалось преодолеть свою зависимость от российского газа.

Также Politeka сообщала, что Карасев объяснил, что самолет с Протасевичем посадили в пример другим протестантам.



