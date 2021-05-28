Очевидно, что на предстоящей встрече Байдена и Путина будет затронут украинский вопрос – но придут ли стороны к какому-то соглашению? Своё мнение по этому поводу в программе Руслана Бизяева «Культ личности» высказывает директор Украинского института политики Руслан Бортник.

«Вопрос Украины интересен Путину – в РФ осенью будут парламентские выборы, и он хочет разыграть патриотическую карту. Теперь даже «Союз добровольцев Донбасса» стал частью «Единой России». Понятно, что в преддверии выборов Путин не может не говорить об Украине. Но на этих переговорах обе стороны понимают: сейчас украинский вопрос неразрешим. Минский процесс не то чтобы мёртв, но он находится в коме – а мы все стоим вокруг его неподвижного тела», - говорит политолог.

По его мнению, в коме он будет оставаться ещё долго, и не факт, что вообще выйдет из неё.

«Но это не означает, что договорённости по Украине невозможны. Невозможна новая Ялта, новый Венский конгресс. Нельзя просто сесть за стол переговоров и поделить мир между собой: Украину вам, Венесуэлу нам. Но возможны, например, гарантии российскому капиталу по Украине или американскому – по Венесуэле. Тогда в один прекрасный день мы можем выйти на улицу и увидеть, как восстанавливаются российские торговые сети, возвращаются российские банки – а радикалы смотрят на это, кусают локти, но ничего сделать не могут. Такой вариант необходимо иметь в виду», - считает Руслан Бортник.

Ранее, как сообщает Politeka, он заявил, что для власти сейчас ментально очень сложно провести досрочные президентские выборы.

Также Бортник отметил разницу во взглядах между националистом Дональдом Трампом и глобалистом Джо Байденом.



