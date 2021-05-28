Министр иностранных дел Кулеба своими действиями лишь провоцирует эскалацию украинско-российских отношений. Так сказал экономист Юрий Атаманюк в своем блоге, сравнив риторику министра Кулебы с риторикой президента Зеленского.

«Мне нравится риторика президента: очень выдержано, логично, последовательно», - говорит эксперт. В пример он приводит слова Зеленского, сказанные во время поездки в Чернобыль: в этой трагедии украинцы и русские стояли на одной стороне.

По мнению Атаманюка, Зеленский как президент использует исключительно миротворческую риторику в отношении России. Попутно он вспоминает, что на своей пресс-конференции президент на вопрос об убийце Путине попросил вообще такого не спрашивать, ведь из-за ответа могут погибнуть украинцы. Это, считает эксперт, мудрые слова и президент четко идет по миротворческой линии, готовясь к переговорам.

«А когда министру иностранных дел (Кулебе, - ред.) задают вопрос про Чауса между Украиной и Молдовой, он говорит – мы не дадим России нас поссорить из-за Чауса», - возмущается эксперт. По случаю Атаманюк спрашивает, будет ли министр обвинять Россию, например, в подорожании масла.

Итак, экономист делает вывод, что Кулеба своими действиями намеренно провоцирует эскалацию украинско-российских отношений. И это происходит, подчеркивает он, во время разговоров о возможной встрече Зеленского с Путиным. По мнению Атаманюка, Кулебу нужно отстранить от должности министра иностранных дел по причине государственной измены.

Напоминаем, Атаманюк предположил, что США боятся полностью разорвать отношения с Россией.

Ранее Politeka сообщала о том, что Атаманюк объяснил, от кого зависит перспектива инвестиций.