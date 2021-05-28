Политолог и политик Вадим Карасев в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” заявил, что Соединенные Штаты Америки не отдают Европейский союз, а возвращают свое влияние.

“Европу, Европейский союз они не отдадут (США, - ред.), они наоборот возвращаются. Байден же первое, что он сказал, когда стал президентом? “Мы возвращаемся в Европу”. В ЕС, прежде всего. Возвращение в евроатлантическую солидарность. На постсоветском пространстве, если брать страны - есть страны, куда великие державы не будут вмешиваться”, - сказал Вадим Карасев.

Он отметил, что некоторые страны находятся под влиянием других. Так, принято считать, что на Беларусь оказывает влияние Россия.

“Они считают, что Беларусь - это их. Вот эти все Люблинские треугольники, Балто-Черноморский регион. А вот Германия, Франция - это не надо… Что касается “Северного потока” - Европейскому Союзу нужно пространство стабильности и процветания, как они говорят. Им не нужны беженцы. Мигранты нужны, беженцы - нет. Им не нужна постоянная нестабильность, ситуация обострения с Россией. Великие державы на постсоветском пространстве будут вмешиваться очень редко”, - добавил Карасев.

Как сообщала Politeka, Бортник отметил, что в отличие от националиста Трампа, Байден – глобалист.

Также Politeka сообщала, что Яли заявил о Северном потоке-2, что никаких жестких санкций против РФ ни со стороны ЕС, ни со стороны США ожидать не стоит.



