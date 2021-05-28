Какая судьба ждет экс-президента Украины и лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко? На эту тему попытался поразмышлять политолог Руслан Бортник в программе Руслана Бизяева «Культ личности» .

«Сегодня фактически Петр Алексеевич – последняя оппозиция в стране», - отмечает политолог. Именно поэтому, объясняет он, Владимир Зеленский и хочет решить с ним вопрос.

Тем не менее, как говорит Бортник, исчезновение с политической арены Порошенко и еще нескольких человек автоматически будет означать концентрацию всей полноты власти в руках одного лишь президента.

И, подчеркивает эксперт, это понимают западные партнеры, а потому не позволят такого развития событий. Бортник также добавляет, что Западу никогда не было выгодно усиление президента в Украине, кем бы он ни был.

«Как только в Украине появляется лидер или президент, который концентрирует много слишком полномочий, ему начинает прилетать...», - комментирует политолог. А поэтому он и предупреждает, что Зеленскому в случае значительного усиления позиций прилетит так же.

Напоминаем, Бортник предположил, что без досрочных выборов Зеленский повторит судьбу Порошенко .