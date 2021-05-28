Украинский предприниматель, писатель и общественный деятель Павел Себастьянович поделился своими мыслями относительно реформирования государственного аппарата. По его убеждению, нужно привести зарплату первых лиц государства в соответствие с доходами населения. Об этом он заявил в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня».

«Такие люди не чувствуют социальную ткань общества, - говорит Павел Себастьянович. – Они не понимают проблем людей в селе, какой-то больнице или школе. У них нет эмпатии. Поэтому я считаю, что лидеры, которые собираются проводить реформы, все же должны быть местными. Это эмпатия, которой не хватает всем этим коболевым, витренко. Я не понимаю, как можно быть на государственной должности или управлять государственным предприятием, и просто взять из нашего кармана и положить в свой карман 280 миллионов гривен в год, когда у тебя пенсионер получает две или три тысячи гривен?!», - делает вывод он.

Он считает, что первая реформа, которая должна быть сделана, - это ограничение зарплаты госаппарата.

«Должен быть предел, сколько госслужащий может получать по сравнению со средней зарплатой в стране. Я смотрел, как это в Европе сделано. Там самая большая разница между средней зарплатой и зарплатой премьер-министра – это в Великобритании, в шесть раз. Если средняя зарплата в этой стране 2,5 тысячи фунтов то, условно говоря, 13 или 15 000 фунтов получает премьер. А в Польше, например, 1300 евро средняя зарплата и 3000 евро получает премьер-министр», - говорит эксперт.

В Украине должно быть так же.

«Если средняя зарплата в Украине сейчас составляет 12 - 14 000 гривен - значит, 70000 гривен – это верхняя планка. Все! Не нравится – идите в частный сектор», - отмечает Себастьянович.

Напомним, украинцев предупредили о новшестве в назначении и пересчете пенсий: постановление вступило в силу.

Politeka сообщала, сколько получает Набсовет Нафтогаза: «Уровень зарплат значительно выше, чем в Польше и Британии».