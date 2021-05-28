Следует ли Украине ждать для себя каких-то последствий от предстоящего саммита стран НАТО? Своё мнение в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает политолог и политик, директор частного предприятия «Институт глобальных стратегий» Вадим Карасёв.

«Об Украине на саммите говорить нет необходимости – Блинкен приехал в Киев и все вопросы решили. Такая необходимость была в 2014 году – и об Украине говорили на саммите в Уэльсе, была в 2015 году – и о ней говорили на саммите в Варшаве. Тогда действительно была напряжённость. А сейчас конфликт в Черноморском регионе больше затрагивает британцев, американцев и турок. Других стран НАТО это не касается. Это сигнал: все наши заклинания о том, что мы – восточный фланг НАТО, в НАТО воспринимают скептически», - считает гость программы.

По его словам, если бы Украину действительно воспринимали в НАТО как свой форпост на востоке, то её вопрос был бы вынесен на обсуждение.

«Быть может, это и хорошо, а то слишком многие в Украине надеются, что НАТО нас спасёт. Но на самом деле вступление в НАТО – это не панацея, это инструмент. А инструмент – это тот же скальпель хирурга: он может спасти, а может и убить. Так и НАТО может работать на безопасность Украины – а может и увеличивать опасность», - говорит Вадим Карасёв.

Ранее, как сообщает Politeka, он объяснял, что самолёт с Романом Протасевича посадили в Минске в качестве угрозы для всех, кто захочет протестовать против Лукашенко.

Также Карасёв рассказал о том, как тоталитарные режимы борются с протестами.



