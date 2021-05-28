В программе «Что дальше?» на канале «Знай24» политический аналитик и бывший народный депутат Тарас Чорновил предположил, какие намерения имеет президент Беларуси Александр Лукашенко.

По мнению гостя программы, президент Беларуси уже начал сдавать свои позиции. «Ему главное хоть с каким-то видом дожить до конца своих лет. Он даже от наследования сыном престола должен отказаться», - говорит Чорновил.

Попутно он комментирует также экстренную посадку самолета и задержание Протасевича в минском аэропорту. Аналитик считает, что в такой ситуации выгодно выехал Путин, ведь соответственно на саммите ЕС уже не столько обсуждали Россию, сколько эти события.

Чорновил отмечает, что на этом этапе Лукашенко уже потерял всякий баланс и даже шанс его сохранить. Он также вспоминает, как обычно в экстренных ситуациях ведет себя президент Беларуси: «в последний момент Лукашенко вдруг начинал заигрывать с Европой и немножечко хамить Путину».

Последний раз это, подчеркивает эксперт, произошло 4 месяца назад. Аналитик рассказывает, как тогда президент Беларуси приехал в Россию, а, оказалось, что он не оправдал ожидания Путина. Вообще все последние события, как отмечает Чорновил, разыграли за «психологией путинских технологов».

«У Лукашенко есть своя "маничка"... Это характерно для диктаторов, это действительно привычно. Я когда-то придумал "синдром тоталитарной неадекватности"», - утверждает гость программы. По случаю он вспоминает президента Януковича, у которого тоже проскакивал этот синдром.

Чорновил объясняет, что сейчас Лукашенко будет отовсюду ждать какой-то измены, атаки, террористического акта или покушения. По его мнению, на этом сыграет именно президент РФ, как это уже произошло с одним устраненным оппозиционером.

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