Действительно ли в Китае считают, что полюса мира – это Пекин и Вашингтон, а Москва в их число не входит? Ситуацию в программе Дмитрия Снегирёва «Политика наизнанку» комментирует политический и военный эксперт Гари Табах.

«Это действительно так: китайцы считают полюсами Пекин и Вашингтон. Китайцам уже дан зелёный свет, и они в открытую заявляют, что никто ими управлять не будет. А Россию китайцы считают унтерменшами, но чтобы понять это, нужно знать их менталитет. Россияне для них – второй сорт, примерно как уйгуры. Они должны быть работниками, рабами», - считает Табах.

Он считает странным тот факт, что в израильско-палестинском конфликте Китай вообще выступил на чьей-то стороне. Обычно он так не делает. Очевидно, теперь Китай начал активно действовать на международной арене, влиять на внешний мир.

«Китай начинает приходить туда, откуда уходят США – в Африку, на Ближний Восток. Ранее предполагалось, что этот вакуум начнёт заполнять Россия, но ничего подобного – эту роль взял на себя Китай. Особенно это заметно на Дальнем Востоке. По сути, до Урала уже всё – китайское. Китай набирает влияние, ему нужна нефть и другие ресурсы. В Израиле ресурсов нет, и китайцы по советскому примеру занимают сторону арабов. Они не понимают, что в современном мире нужна не столько нефть, сколько высокие технологии», - говорит Гари Табах.

Ранее, как сообщает Politeka, он назвал причины роста цен на нефть.

Также Табах рассказал о том, что в США система более бюрократизированная и политизированная, чем в Украине.



