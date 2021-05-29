Украинская энергетическая ассоциация просит безотлагательно провести антикризисный штаб с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля из-за искусственного ограничения цен украинских производителей ниже себестоимости
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на обращение Ассоциации.
«Опять повторяется сценарий 2020 года импорта электрической энергии из страны агрессора, что приводит к обвалу индикативной цены электрической энергии до 1200 грн/Мвтч, что не покрывает даже топливную составляющую», - заявили в ассоциации.
ТЭЦ, которые входят в состав Ассоциации, требующие отмены необоснованных ценовых ограничений на рынке электроэнергии, или в крайнем случае их поднятие до уровня 3000 грн/Мвтч в часы максимальной нагрузки и 2000 грн/Мвтч в часы минимальной нагрузки.
Кроме того, они требуют запретить импорт электрической энергии для частных компаний в пределах ОЭС Украины, а также перепродажу импортируемой электрической энергии на РДН.
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Напомним, в мае 2021 года оптовая цена на электроэнергию обвалилась до 40-90 коп./ кВт часов, что в 2-3 раза ниже себестоимости ее производства. Это привело к хроническим убыткам всех генерирующих компаний и невозможности закупки ими топлива.
Причина этого, по оценкам экспертов, демпинговый импорт из России и Беларуси, искусственное административное вмешательство со стороны НКРЭКУ, что привело к махинациям и схемам на энергорынке.