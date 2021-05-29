Решение Украины ограничить импорт электрической энергии из Беларуси временно, лишь на 4 месяца, является недостаточным и нелогичным

Об этом заявил бывший посол в Беларуси Роман Бессмертный.

"Я к министру (иностранных дел, - прим.) обращаюсь, как мы выглядим этим решением, о том, чтобы отсрочить до октября импорт электроэнергии? Знаете, я слушал сейчас председателя комитета литовского, ну нам не стыдно? После обещания встречи двух президентов мы только после случая с самолетом как-то запрещаем и то, всего на 4 месяца», - заявил Бессмертный в эфире телеканала «1+1».

Он отметил, что импорт горюче-смазочных материалов, а также электроэнергии из России и Беларуси – это основа коррупции.

"Знаете, как они продают электроэнергию и все остальное? Это на рынок, но 90% в обход, чтобы было в карман Лукашенко. Там существует разрешенная коррупция, там существует разрешенная система преступления издевательства над людьми», - добавил дипломат.

Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси с января-февраля 2021 года. За этот период было закуплено электричества на более чем 1 млрд грн. Поставки продолжаются в ежедневном режиме, вопреки принятому закону об их запрете.

17 мая с требованием остановить импорт в НКРЕКП обратилось Министерство энергетики Украины, а 18 мая группа народных депутатов.

26 мая НКРЭКУ вопреки требованиям закона ограничила импорт из Беларуси всего на 4 месяца.

Импорт стал одной из причин рекордной убыточности государственных энергетических компаний. В частности, НЭК "Укрэнерго" 2020 закончило с убытком 27,5 млрд грн. Долги компании превышают 30 млрд грн.

В том числе более 10 млрд грн НЭК "Укрэнерго" имеет генерирующим компаниям за услуги балансировки, ставит под угрозу подготовку к следующему отопительному сезону.