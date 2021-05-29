Решение Украины ограничить импорт электрической энергии из Беларуси временно, лишь на 4 месяца, является недостаточным и нелогичным
Об этом заявил бывший посол в Беларуси Роман Бессмертный.
"Я к министру (иностранных дел, - прим.) обращаюсь, как мы выглядим этим решением, о том, чтобы отсрочить до октября импорт электроэнергии? Знаете, я слушал сейчас председателя комитета литовского, ну нам не стыдно? После обещания встречи двух президентов мы только после случая с самолетом как-то запрещаем и то, всего на 4 месяца», - заявил Бессмертный в эфире телеканала «1+1».
Он отметил, что импорт горюче-смазочных материалов, а также электроэнергии из России и Беларуси – это основа коррупции.
"Знаете, как они продают электроэнергию и все остальное? Это на рынок, но 90% в обход, чтобы было в карман Лукашенко. Там существует разрешенная коррупция, там существует разрешенная система преступления издевательства над людьми», - добавил дипломат.
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Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси с января-февраля 2021 года. За этот период было закуплено электричества на более чем 1 млрд грн. Поставки продолжаются в ежедневном режиме, вопреки принятому закону об их запрете.
17 мая с требованием остановить импорт в НКРЕКП обратилось Министерство энергетики Украины, а 18 мая группа народных депутатов.
26 мая НКРЭКУ вопреки требованиям закона ограничила импорт из Беларуси всего на 4 месяца.
Импорт стал одной из причин рекордной убыточности государственных энергетических компаний. В частности, НЭК "Укрэнерго" 2020 закончило с убытком 27,5 млрд грн. Долги компании превышают 30 млрд грн.
В том числе более 10 млрд грн НЭК "Укрэнерго" имеет генерирующим компаниям за услуги балансировки, ставит под угрозу подготовку к следующему отопительному сезону.