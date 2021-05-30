НКРЄКУ должна отменить необоснованные ценовые ограничения на оптовом рынке э/э и ввести полноценную запрет импорта электроэнергии из России и Беларуси.

Об этом заявила народный депутат Украины Виктория Гриб в ходе дискуссии на платформе Центра Разумкова 21 мая.

«Необходимо отменять прайс-кэпы и срочно ввести запрет импорта электроэнергии из России и Беларуси как минимум до конца года. Это не конкуренция, это демпинг, и он является угрозой нашей энергетической независимости», - сказала она.

Народный депутат подчеркнула, что президент подписал закон о предоставлении полномочий НКРЄКУ для ограничения импорта электроэнергии из РФ и Беларуси до 31 декабря 2021 года, однако НКРЄКУ решила ограничить поставки лишь на 4 месяца.

Так, по словам народного депутата, за первые три месяца 2020 года цены на оптовом рынке электроэнергии Украины были на 25-30% ниже цены в европейских странах, а сегодня они уже упали в 3 раза.

Кроме того, Гриб обратила внимание на ситуацию, сложившуюся в стране с ценами на электроэнергию разных видов генерации.

«Энергоатом сегодня убыточная компания, хотя еще два года назад был прибыльным предприятием. Для того, чтобы он был безубыточным нужно продавать электроэнергию на рынке за 1,53 грн/кВтч, но они продают гораздо ниже», - отметила народный депутат.

Народный депутат также поддержала озвученные во время мероприятия инициативе Центра Разумкова по стабилизации ситуации а энергорынка, среди которых, введение запрета государственным производителям электроэнергии осуществлять продажу без физического производства и запрет импорта электроэнергии из РФ и Беларуси. Кроме этого, Гриб пообещала направить предложения в Министерство энергетики и в Офис президента.

Напомним, импорт стал одной из причин рекордной убыточности государственных энергетических компаний. В частности, НЭК «Укрэнерго» 2020 закончило с убытком 27,5 млрд грн. Долги компании превышают 30 млрд грн.

В том числе более 10 млрд грн НЭК «Укрэнерго» имеет генерирующим компаниям за услуги балансировки, ставит под угрозу подготовку к следующему отопительному сезону.