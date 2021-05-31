Государственное бюро расследований (ГБР) сообщает о задержании одного из глав территориальных подразделений Государственной регуяторной службы, которую возглавляет Алексей Кучер.

По информации ГБР во время передачи взятки в размере 10 тысяч долларов США был задержан один из руководителей территориального органа Госрегуляторслужбы, пишет "Знай".

Государственное бюро расследований квалифицировало действия подчиненного Главы Госрегуляторслужбы Алексея Кучера по ст 208 Уголовного кодекса Украины. Отмечается, что правоохранители предъявили ему соответсвующее подозрение - злоупотребление влиянием (ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины) и ходатайствовали об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой - залогом в размере 2,5 млн грн.

Санкция данной статьи предполагает для непосредственного подчиненного Алексея Кучера наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискайией имущества.

Напомним, Алексей Кучер возглавил Государственную регуляторную службу Украины 14 января 2021 года. До этого он занимал должность главы Харьковской областной государственной администрации, а ранее безуспешно баллотировался на выборах мэра Харькова.