Сегодня опубликован рейтинг ТОП-25 успешных менеджеров украинских компаний журнала «Власть Денег». Второй год подряд в нем отмечен генеральный директор компании «ТЕДИС Украина» Тарас Корнияченко.

Создатели рейтинга подчеркивают, что при выборе лучших СЕО оценивали навыки поиска эффективных мер противодействия вызовам из-за пандемии и изменений в бизнес-среде, а также способности найти единственно правильное решение в сложных ситуациях.

О генеральном директоре «ТЕДИС Украина» Тараса Корнияченко издание написало, что за 10 лет своей истории компания стала одним из крупнейших украинских дистрибуторов. «В нашей стране сегодня нет другого такого дистрибьютора в FMCG-секторе, который может осуществить доставку товара по всей территории Украины в рекордно короткие сроки. Компания в течение недели может полностью покрыть территорию страны, выводя на рынок новую марку или новый продукт. Сегодня в «ТЕДИС Украина» действует развитая система карьерного роста: сотруднику показывают, каким образом он может от обычного торгового представителя дорасти до старшего, супервайзера и т. д., и это касается всех позиций, которые есть в компании».

Напомним, что год назад Тарас Корнияченко также вошел в рейтинг ТОП-25 успешных менеджеров украинских компаний по версии журнала «Власть Денег».