Комитет по социальной политике и правам ветеранов отклонил законопроект 2683-3 о внедрении в Украине обязательных накопительных пенсий. Об этом LIGA.net сообщила глава комитета Галина Третьякова (фракция Слуга народа).

Третьякова (она – одна из авторов документа) предлагала комитету рекомендовать законопроект к принятию парламентом в первом чтении. Против выступили представители фракции Батькивщина, группы Довира и три депутата от Слуги народа (Остапенко, Гривко и Арсенюк), уточнила глава Комитета.

"Теперь все зависит от фракции. Выносить на первое чтение с негативным выводом комитета или вносить новый законопроект, что задержит нас еще на год", – сказала Третьякова.

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что ключевые стейкхолдеры реформы (Кабмин, профильный комитет ВР, Офис президента) "достигли соглашения" по всем основным аспектам.