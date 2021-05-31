Комитет по социальной политике и правам ветеранов отклонил законопроект 2683-3 о внедрении в Украине обязательных накопительных пенсий. Об этом LIGA.net сообщила глава комитета Галина Третьякова (фракция Слуга народа).
Третьякова (она – одна из авторов документа) предлагала комитету рекомендовать законопроект к принятию парламентом в первом чтении. Против выступили представители фракции Батькивщина, группы Довира и три депутата от Слуги народа (Остапенко, Гривко и Арсенюк), уточнила глава Комитета.
"Теперь все зависит от фракции. Выносить на первое чтение с негативным выводом комитета или вносить новый законопроект, что задержит нас еще на год", – сказала Третьякова.
Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что ключевые стейкхолдеры реформы (Кабмин, профильный комитет ВР, Офис президента) "достигли соглашения" по всем основным аспектам.
- 28 апреля Рада отправила законопроект 2863 на повторное первое чтение. Это важное техническое решение, которое дало возможность внести на голосование доработанную версию проекта.
- Предыдущие редакции законопроектов на тему обязательных пенсионных накоплений граждан находились в парламенте с конца 2019 года, но не были поддержаны депутатами. Подробнее об обновленной концепции, которую Минсоцполитики представило депутатам – здесь.
- Одна из главных позиций реформы – пенсионные накопления будут формироваться за счет части ЕСВ и НДФЛ (ранее предполагалось отчисление по 2% от каждого налога).