В феврале 2021 года призывы предпринимателей снизить общую стоимость эквайринга и межбанковской комиссии (интерчейндж) были поддержаны народными депутатами Украины на уровне Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и на уровне Парламента

Так, в заключении на проект Закона Украины "О платежных услугах" (реестр. № 4364) от 3 февраля 2021 года Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики четко закрепил рекомендации по доработке законопроекта ко второму чтению путем включения в текст законопроекта положений об установлении предельных размеров комиссионного вознаграждения интерчейнджа. 19 февраля 2021 года указанное решение Комитета было поддержано Верховной Радой Украины при принятии законопроекта в первом чтении за основу.

В марте 2021 года вопрос уменьшения стоимости эквайринга и межбанковской комиссии (інтречейндж) путем законодательного урегулирования был обсужден и поддержан на заседании Национального совета реформ под председательством Президента Украины. Зеленского.

Поправки законопроекта № 4364 относительно законодательного ограничения размера эквайринга и межбанковской комиссии (интерчейндж) были поданы более чем 50 народными депутатами Украины – членами депутатской фракции политической партии «Слуга народа», а также представителями депутатских фракций политической партии «Голос», политической партии Всеукраинское объединение «Батькивщина» и депутатской группы “Партия «За будущее»”. Сейчас все эти поправки отклонены комитетом с зафиксированной в сравнительной таблице ко второму чтению формулировкой относительно их несоответствия Регламенту № 2015/751.

12 апреля 2021 года ведущие бизнес-ассоциации выступили с совместным заявлением о необходимости законодательного урегулирования предельного размера комиссии интерчейндж путем принятия поправок к законопроекту 4364, которые бы способствовали приближению украинского законодательства к требованиям законодательства ЕС, в частности Регламента ЕС № 2015/751, а именно: установить предельные размеры комиссионного вознаграждения за интерчейндж на уровне 0,2% для дебетовых карт и 0,3% для кредитных карт. Именно такой путь после многочисленных судебных процессов и расследований антиконкурентных, в результате которых было установлено, что ситуация на рынке услуг эквайринга искажает рыночные отношения, был избран в Европейском Союзе.

В качестве разумного компромисса с платежными системами и банковскими учреждениями бизнесом было предложено постепенное уменьшение комиссии интерчейндж в течение трех лет до уровня, закрепленного действующим законодательством ЕС предлагалось установить следующие предельные размеры комиссии інтречейндж: 1% с 1.07.2021 года, 0,75% с 1.07.2022 года, 0,50% с 1.07.2023 года, 0,20 – 0,30% с 1.07.2024 года.

Инициированный Национальным банком Украины и международными платежными системами меморандум о постепенном снижение межбанковской комиссии (интерчейндж) до 0,9% (что втрое превышает предельный размер комиссии, установленное Регламентом ЕС № 2015/751) – не поддерживается бизнесом, поскольку по оценкам экспертов не приведет к снижению размера комиссионного вознаграждения за эквайринг и является фактически попыткой затормозить процесс надлежащего урегулирования затронутой проблемы на законодательном уровне, а следовательно не является приемлемым для ее решения.

Учитывая вышеизложенное, бизнес-сообщество:

- призывает Президента Украины, народных депутатов Украины и Парламент не отступать от своих объявленных намерений по содействию уменьшению стоимости эквайринга и межбанковской комиссии (интерчейндж) путем законодательного регулирования;

- поддерживает инициативы народных депутатов Украины относительно пересмотра решения Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики от 18 апреля 2020 года в части регулирования межбанковской комиссии (интерчейндж), а в случае не решения вопроса интерчейнджа, направить законопроект № 4364 на повторное второе чтение;

– настаивает на необходимости законодательного урегулирования предельного размера комиссии интерчейндж, и его постепенному снижению до того уровня, который предусмотрен Регламентом ЕС № /751 – 0,2% для дебетовых карт и 0,3% для кредитных карт; при этом предлагает постепенное и поэтапное снижение предельного размера комиссии интерчейндж на уровне 1% – с 1.07.2021; 0,75% – с 1.07.2022 г. , 0,50% – с 1.07.2023; 0,20% для дебетовых карт и 0,30% для кредитных карт – с 1.07.2024.

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