Кабинет министров Украины вводит иностранных инвесторов в заблуждение и нарушает законодательство, вводя увеличение фискальной нагрузки на предприятия зеленой энергетики в условиях многомиллиардных долгов и это приведет к потере поддержки государства со стороны ЕС

Об этом в эфире канала «Украина 24» заявил председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков.

Он указал, что 30 апреля этого года три ведущих ассоциации, которые представляют большинство инвесторов производителей зеленой енрегетикы напомнили представителям власти, когда подписывался меморандум год назад, была договоренность с инвесторами, инвесторы соглашаются на сокращение зеленого тарифа для ветра на 7,5% солнцу от 10 до 15%.

«Как только был подписан меморандум, соглашался почти восемь месяцев, был принят закон № 710-9, в котором было быстро сокращено зеленый тариф. И в этих законах, начиная с закона об альтернативных источниках энергии, никаких вопросов о введении акцизного налога на возобновляемые источники энергии не идет », - сказал Конеченков.

«Если такой налог может быть введен, но последствия его будут для Украины очень плохие. И главное, что это повлияет и на инвестиционный климат, и на отношение к правительству, когда правительство будет обращаться за помощью в Европейский Союз. И Европейский Союз обязательно вспомнит, как правительство Украины выполняет свои обязательства », - заявил эксперт.

По его словам, введение этого нового налога в Налоговый кодекс - это нарушение действующего законодательства. И главное - это нарушение договоренностей перед инвесторами, которые добровольно пошли на снижение «зеленого» тарифа.

«Проблема нашего правительства, что он не пртосто не выполняет, а он вводит в заблуждение реально всех производителей зеленой энергетики. И вы совершенно правильно заметили, что обращаться к международным арбитражей иностранным компаниям гораздо проще чем украинским. И в первую очередь пострадает именно национальный инвестор », - отметил Конеченков.

Он добавил, что такие действия правительства ускорят обращения компаний, в первую очередь крупных, в международных арбитражей, в национальные суды, чтобы защитить свои права и доказать, что меморандум тоже государственным документом, правительство предложило инвесторам и инвесторы пошли навстречу.

«Сегодня все на стороне именно зеленых. Более того, то, что депутаты именно обратились к европейскому энергетическому сообществу - это еще один шанс к тому, что Европейское энергетическое сообщество предупредит правительство Украины о нарушении правил и договоренностей, предусмотренных не только в меморандуме, а благодаря, что касается развития зеленой энергетики и «Зеленого перехода», - пояснил председатель правления УВЭА.

Напомним, 28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и заставляет компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы.

В жалобе указывается, что ГП "Гарантированный покупатель" заставило дочерние компании Modus Energy подписать Дополнительное соглашение, предусматривающее сокращение доходов и поэтому компания рассматривает это как инициирование процедуры расторжения договора купли-продажи "зеленой" энергии, который действует до 2030 года.

Согласно документации, истец просит арбитражный суд: признать Украину такой, которая нарушила требования статей договора об Энергетической хартии; обязать Украину выплатить проценты на суммы убытков, начисленных арбитражным судом, на определенных условиях; а также обязать оплатить все расходы понесенные на арбитражное производство.

Как сообщил партнер киевского офиса международной юридической фирмы Dentons Максим Сысоев, после первого арбитражного иска компании Modus Energy против Кабинета министров Украины за совершение шантажа по сокращению "зеленых" тарифов могут подать аналогичные иски еще до 10 инвесторов в "зеленую" энергетику Украины.

По информации НБУ, на фоне кризиса в "зеленой" энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил 868 200 000, тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.