Формульное ценообразование на энергетический уголь, как в последствие и на природный газ, принимались в Украине в соответствии с рекомендациями Международного валютного фонда

Об этом говорится в статье издания «РБК-Украина».

«Западные партнеры и кредиторы Украины, в первую очередь МВФ, как раз и требуют отказа от ручного механизма ценообразования в энергетике и перехода к использованию формул», - пишут журналисты.

В статье говорится, что формула «Роттердам+» пришла на смену административному установлению цен на уголь чиновниками Минэнерго, которое было неэффективным и местами коррупционным.

В целом, формула «Роттердам+» позволила улучшить финансовое состояние государственных шахт и сэкономить на выплатах государственных дотаций.

«Даже за три года, пока действовала формула «Роттердам+» ситуацию в украинской энергетике удалось значительно улучшить, сэкономив при этом бюджетные средства. Но, конечно, такое положение вещей нарушило привычные и удобные многим игрокам рынка коррупционные практики, потому и атаки на «Роттердам+» продолжаются до сих пор», - отмечают авторы статьи.

Напомним, 20 мая САП уже в четвертый раз закрыла дело «Роттердам+» из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.

В начале мая Офис генпрокурора удовлетворил просьбу НАБУ и заменил прокурора по делу для повторного объективного изучения материалов дела.

Расследование дела «Роттердам+» длилось более 4 лет. За этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.