Синдром улицы Банковой – это диагноз украинского политикума. Откуда он взялся и как формировался, в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» рассказывает политтехнолог, специалист по маркетингу и рекламе, избирательным и политическим технологиям Сергей Гайдай.

«Я видел этих людей вблизи и знал, что они на самом деле думают и говорят. И начал понимать: кампания заканчивается, мы придумали много классных вещей. А дальше человека как будто подменяют, как «пороблено», - говорит он.

Он приводит пример, как роль политтехнолога понимают в украинских реалиях.

«Часто, когда приходил неопытный молодой политик, я у него спрашивал: «О чем мы будем говорить избирателям?». В ответ слышал: «Как о чем? Я тебя нанял на работу? Ты и придумывай, о чем!». Я понял, почему слово «пиар» в Украине стало синонимом слова «врать». Я начал разбираться в этом», - вспоминает Гайдай.

Вспомнил политтехнолог и прецедент, который возник с политсилой, которую возглавлял экс-президент Петр Порошенко.

«Его основная партия - «Солидарность», это социал-демократы. И он себя видел как лидера социал-демократической партии «Солидарность», которая откололась от СДПУ (о) и вывела порядке 17 народных депутатов», - рассказал Гайдай.

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