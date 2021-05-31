Николай Томенко прокомментировал инициативу Зеленского о создании нового Президентского университета в Украине

Об этом политик написал на своей странице в сети Facebook, передает "Знай". Далее приводим слова автора без комментариев.

Моя первая реакция на инициативу Зеленского о создании нового Президентского университета в Украине.

Немного истории.

В 1999 году был создан Президентский университет в системе МАУП, куда входили Институты Кравчука, Ельцина и Алиева-старшего.

В 2010 году в Казахстане был создан Назарбаев-Университет.

В 2021 году по инициативе Президента Узбекистана планируют создать специальный Президентский университет.

Мой управленческий и преподавательский опыт, в частности во времена создания Института государственного управления и самоуправления и нынешняя деятельности в НУБИП и КНУ имени Тараса Шевченко, свідчять о необходимости преобразования ВСЕХ традиционных Университетов Украины в настоящие университеты будущего, а не концентрацию интеллектуальных усилий и бюджетных средств для одного нового Президентского Университета будущего.

Кроме того, мировой опыт подсказывает, что более эффективно усиливать материальную базу и творческий потенциал уже известных университетов, а не создавать новый университет!

Для примера подаю перечень лучших университетов мира.