Николай Томенко прокомментировал инициативу Зеленского о создании нового Президентского университета в Украине
Об этом политик написал на своей странице в сети Facebook, передает "Знай". Далее приводим слова автора без комментариев.
Моя первая реакция на инициативу Зеленского о создании нового Президентского университета в Украине.
Немного истории.
В 1999 году был создан Президентский университет в системе МАУП, куда входили Институты Кравчука, Ельцина и Алиева-старшего.
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В 2010 году в Казахстане был создан Назарбаев-Университет.
В 2021 году по инициативе Президента Узбекистана планируют создать специальный Президентский университет.
Мой управленческий и преподавательский опыт, в частности во времена создания Института государственного управления и самоуправления и нынешняя деятельности в НУБИП и КНУ имени Тараса Шевченко, свідчять о необходимости преобразования ВСЕХ традиционных Университетов Украины в настоящие университеты будущего, а не концентрацию интеллектуальных усилий и бюджетных средств для одного нового Президентского Университета будущего.
Кроме того, мировой опыт подсказывает, что более эффективно усиливать материальную базу и творческий потенциал уже известных университетов, а не создавать новый университет!
Для примера подаю перечень лучших университетов мира.