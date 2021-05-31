Введение реформы стимулирующего тарифообразования (RAB-тариф) с начала 2021г делает сферу распределения выгодной и операторам системы распределения электроэнергии, и потребителям, поскольку для компаний устанавливаются показатели качества работы и санкции за их невыполнение. Кроме того RAB-тариф способствует приватизации облэнерго. Такое мнение высказал Артур Огаджанян, партнер компании-аудитора, которая входит в "большую четверку" Deloitte.
Артур Огаджанян заявил, что RAB-тариф направлен на то, чтобы сделать деятельность по распределению электроэнергии выгодной и операторам системы распределения, и потребителям: «Операторы обязаны обеспечить качество услуг, к чему их побуждают как факторы поощрения за соблюдение заранее известных плановых показателей, так и санкции за их нарушение».
Эксперт подчеркнул, что система регулирования становится гораздо более прозрачной и прогнозируемой для компаний, так как устанавливается на определенный известный период.
Кроме того, эксперт компаний - аудиторов «большой четверки» Deloitte подчеркнул, что опыт общения с иностранными инвесторами, потенциальными покупателями государственных акций компаний облэнерго, показал, что внедрение стимулирующего ценообразования рассматривался ими как обязательное условие их участия в приватизационных конкурсах.
"Систему стимулирующего регулирования точно можно рассматривать как фактор, который сам по себе делает государственные облэнерго более инвестиционно привлекательными", - подчеркнул Огаджанян.
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Ранее, Артур Огаджанян подчеркнул, что сравнивать оценку регуляторной базы активов с «приватизационными» оценкам – некорректно, поскольку они проводились по разным методикам.