Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должен заблокировать идею Кабинета министров Украины о введении акцизного сбора на производство "зеленой" электроэнергии в Украине, поскольку такая инициатива приведет к нарушению прав инвесторов и повредит инвестклимату государства

Соответствующее официальное обращение к председателю Комитета Даниила Гетманцева сделала Ассоциация солнечной энергетики Украины (АСЕУ).

В АСЕУ считают, что введение налогообложения акцизным налогом операций по продаже «зеленой» энергии нарушает принцип стабильности налогового законодательства.

Также представители солнечной индустрии отмечают, что данная инициатива противоречит государственным гарантиям, которые были предоставлены Правительством и заверены подписью Премьер-министра Украины Д. Шмыгаля 10 июня 2020 года в рамках меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики в Украине.

«Как следствие - установление акцизного налога на «зеленую» электроэнергию де-факто ухудшит условия экономической деятельности производителей из ВИЭ, что будет грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестиционному климату всей страны и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты», - подчеркивают в ассоциации.

Учитывая указанные аргументы и другие многочисленные негативные последствия для развития ВИЭ в Украине ассоциация просит Гетманцева не поддерживать введение акцизного сбора на зеленую энергию и сохранить в действующей редакции соответствующие пункты Налогового кодекса.

«А также довести до членов Комитета позицию представителей отрасли солнечной энергетики в части инициативы Правительства по введению акцизного налога на электроэнергию с СЭС и ВЭС», - подчеркнули в АСЕУ.

Как сообщалось, Кабинет министров согласовал законопроект с поправками в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на зеленую энергию в Украине по ставке в диапазоне 3,2-40%.

Ранее во время обсуждения проекта закона профильные ВИЭ-ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности ресурса производителей из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимата и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.

Напомним, 28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и вынуждает компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы.

По информации партнера киевского офиса международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, после первого арбитражного иска компании Modus Energy могут подать аналогичные иски еще до 10 инвесторов в "зеленую" энергетику Украины.