Как пишет издание "Гордон", об этом 1 июня сообщает сайт политической силы.
"Весь разрекламированный "рынок" газа на практике оказался фикцией, карманной игрушкой олигархов. Правительство настояло, чтобы компании установили годовой тариф не в момент самой низкой стоимости закупки газа – летом, а в апреле, когда прогнозировать цены почти невозможно. В результате украинцы получили очередной рост тарифов", – цитирует пресс-служба нардепа.
Шахов подчеркнул, что защитить потребителей должно правительство, а цены можно снизить повышением собственной добычи газа, закупками необходимых объемов летом, сокращением цепочки поставщиков и обеспечением ее прозрачности.
"Такие тарифы на газ являются результатом того, что правительство даже не пытается обеспечить газом украинских бытовых потребителей по доступной цене. В Украине достаточно ресурсов, чтобы обеспечивать себя газом собственной добычи. И только из-за непрофессиональных действий правительства и аппетитов газовых олигархов мы до сих пор вынуждены покупать газ для населения втридорога. Правительство должно прекратить делать вид, что в Украине есть рынок газа, и подумать не о самопиаре, а о людях, которые не способны оплачивать космические платежки", – убежден политик.
Шахов о закупках газа в Украине: "Правительство должно подумать не о самопиаре, а о людях"
Как пишет издание "Гордон", об этом 1 июня сообщает сайт политической силы.