Вокруг Украины образовывается кольцо из недружественных стран. Об этом высказал свое мнение эксперт и экономист Алексей Кущ в своем блоге «Честный взгляд на экономику» на YouTube.

«Получается, что у нас с севера – Беларусь, с востока и юга – Россия, а с юго-запада – Приднестровье и у нас получается дружественная только одна западная граница. Понятно, что в таком формате осажденной крепости у нас полностью закрываются все возможности по использованию нашего транзитного, логистического потенциала. У Украины практически обнуляются возможности по инвестиционному потенциалу», - подчеркнул он.

Кущ сообщил, что инвестор никогда не будет вкладывать деньги в страну осажденную крепость, которая окружена кольцом из недружественных государств. Инвестор это может сделать только при одном условии, считает он, если эта страна имеет четкие внешние гарантии безопасности от сильных геополитических игроков.

«К сожалению, Украина до сих пор так и не получила статус стратегического союзника США вне НАТО. Получается, что на инвестициях и транзитных потенциалах Украины можно поставить крест. Украина превращается в инвестиционную черную дыру и транспортно-логистический тупик. Беларусь выполняла очень важную роль торгово-экономического хаба в наших операциях с РФ, такую же роль она выполняла в операциях между Россией и ЕС», - акцентировал он.

Кущ считает, что самое главное - это тот геополитический риск, когда Украина окажется в формате осажденной крепости, окруженной недружественными государствами.

«К сожалению, недружественная Беларусь будет незаживающей раной на шее Украины, которая создает кольцо геополитической опасности вокруг нашей страны», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Куща, что Украина может превратиться в очень жесткую президентскую республику.