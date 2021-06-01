В своем блоге «Честный взгляд на экономику» эксперт и экономист Алексей Кущ заявил, что Украина в этой ситуации с Беларусью могла выступить посредником, предоставив президенту Лукашенко и его оппозиции переговорную площадку

По мнению экономиста, в сегодняшней ситуации на международной арене Украина могла поступить совсем иначе: предложить Киевскую площадку для того, чтобы Лукашенко с оппозицией сел за стол переговоров.

«Понятно, я не настолько наивен, чтобы полагать, что можно умиротворить человека, который удерживает власть с помощью силовых методов и прекрасно понимаю, что из этой затеи возможно ничего бы и не вышло», - рассуждает Кущ.

Тем не менее, он отмечает, что и Минскую площадку предложили не столько для решения проблемы, сколько для оттягивания времени. Как объясняет эксперт, это позволяет Украине оставаться в мирном процессе, пусть и очень сомнительно, что он будет иметь результаты. По мнению Куща, такая же аналогичная Киевская площадка для переговоров дала бы президенту Беларуси время и пространство, чтобы провести геополитический маневр.

В то же время он отмечает, что и Украина бы имела свою выгоду от такого расклада событий: не толкать Беларусь к России и не позволить одному государству поглотить другое. «И не дать появиться у наших северных границ реальному союзному государству», - добавляет эксперт. Кроме этого, экономист обращает внимание на то, что переговорная площадка дала бы возможность решить проблемные вопросы и не завести Беларусь в безвыходное положение.

«Сейчас эта переговорная площадка после введения санкций против Беларуси, и нынешних, и предыдущих, которые наши власти вводили после выборов в этой стране, невозможна и понятно, что о таких идеях уже говорить не приходится», - заключает Кущ.

Напоминаем, Кущ заявил, что часто проблема несоблюдения прав человека выносится за скобки национальных интересов.

Ранее Politeka сообщала о том, что Кущ рассказал, как власти модернизировать украинскую инфраструктуру.