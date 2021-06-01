Политолог Юрий Романенко в своем блоге «Романенко. Важное» рассказал о существенных мировых изменениях, которые произошли в последние несколько десятилетий и объяснил, почему украинцам нужно пересмотреть свое представление о глобальном контексте и вестернизации

«Одна из главных проблем украинцев и украинской элиты заключается в том, что мы абсолютно не понимаем контекста глобального сдвига, который произошел на протяжении последних десятилетий. И, соответственно, продолжаем мыслить не только рамками своего внутреннего контекста, но и рамками старого глобального контекста, которого на сегодняшний момент уже нет», - заявил Романенко.

По его словам, книга Гидеона Рахмана «Истернизация» позволит это понять со всей ясностью и четкостью. Политолог привел пример изменений, которые произошли в мире: в 1980 году доход на душу населения в США превосходил доход на душу населения в Азии в 30 раз, но в 2010-2014 году этот показатель сократился до 1:4.

То есть, хоть разрыв на сегодня остается довольно большим, объясняет Романенко, но скачок, который сделала Азия на протяжении последних 30-40 лет поистине огромен. В ядре этого скачка лежат достижения прежде всего Китая, добавил он.

«Произошел процесс изменения баланса в мировой системе после вестернизации, которую мы наблюдали на протяжении последних 500 лет, когда страны запада с момента великих географических открытий все более и более активно овладевали миром, пока в 19 веке не навязали свою модель, не сумели установить контроль над огромными территориями. Только одна Британская империя занимала 25% суши, и как следствие мы пожинали плоды этого процесса: контроль над колониями, идеологический контроль из-за того, что Запад распространял приемлемые для многих идеологические концепты либо навязывал их», - заявил Романенко.

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