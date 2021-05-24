У програмі «Романенко. Бесіди» авіаконструктор Анатолій Вовнянко розповів, якою була радянська кадрова система, а також зазначив, що тоді успіх людини залежав тільки від неї самої.

Гість програми розповідає, яку кадрову політику проводив СРСР порівняно з теперішньою Україною. «Кадрова проблема в Радянському Союзі була така ж, як зараз в Китаї», - стверджує він. Вовнянко розповідає, що в СРСР керівні посади на всіх рівнях займали справжні професіонали і всіх висот вони досягали лише завдяки самим собі, своїм вмінням та талантам.

«Щоб там хтось по протекції потрапив – це були одиниці на тисячу, а всі решта завдяки своїм знанням і ентузіазму», - зазначає авіаконструктор. У приклад він наводить Петра Валабуєва, відомого авіаконструктора і Героя України. Вовнянко розповідає, що колись це був простий сільський хлопець з Луганщини, який в ранньому віці залишився без батька, вчився у Харківському авіаційному інституті і заслужено добився висот.

Отже, ця система в Радянському Союзі, пояснює авіаконструктор, працювала так, що кожен міг завдяки своїм зусиллям піднятися високо.

Принагідно Вовнянко розповідає, що в результаті глибокої модифікації АН-124 з’явилася «Мрія». Щоправда, згадує авіаконструктор, за документами її мали побудувати за 2,5 роки, але насправді це зайняло на рік довше часу.

Нагадуємо, Вовнянко розповів, як в СРСР будувалися найкращі літаки.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Вовнянко прокоментував роботу «Антонова» після розпаду СРСР.