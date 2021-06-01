Законопроект “Про основи національного спротиву”, поданий президентом України Володимиром Зеленським, змішує поняття територіальної оборони та руху опору, є сирим та зробленим нашвидкоруч. Про це говоритимуть учасники брифінгу 2 червня о 12:00 у прес-центрі “Українські новини”.

Брифінг відбудеться за участі лідера “Національного Корпусу” та першого командира полку “Азов” Андрія Білецького, генерала ЗСУ та екс-заступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса, а також ветерана війни, народного депутата Андрія Шараскіна (фракція “Голос).

На думку учасників, ініціатива законодавчого врегулювання питання територіальної оборони – це позитивний крок. Однак водночас вони наполягають - альтернативою президентському законопроекту може стати проект авторства Сергія Кривоноса, що вже пройшов громадське обговорення, але ігнорується представниками влади.