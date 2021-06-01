Для того, чтобы быть политиком, необходимо учиться, рассказывает политический аналитик и блогер Михаил Чаплыга в программе Руслана Бизяева «Культ личности» .

«Нужны серьезнейшие знания в госуправлении, экономике. Политик – это профессия и династия. Это только у нас возможно со свинофермы попасть в политику. Ирония судьбы: сколько раз «слуги» кричали, что депутат – это не нанятый профессиональный политик-лоббист, а это слуга народа. Ну, вот вы и получили слуг, теперь вы им служите», - говорит он.

Блогер считает ошибочным мнение о том, что ситуация изменится с изменением выборной системы.

«Это то же самое, как мы начали играть в шахматы, но вы проиграли и начали требовать поменять правила. Поставьте перед ними шашки – ничего не изменится. Мы должны уметь играть в эту игру, все зависит от игроков. Если я начну нарушать правила игры – то все посыплется. Вопрос не в том, открытые списки или закрытые, какие-то ограничения, кто-то имеет право голоса, а кто-то не имеет. Да, это каким-то образом влияет, но шашки отличаются от шахмат. Но принципиально это ничего не меняет, потому что тот, кто в парламенте – это лоббист. И вопрос – кого и как он лоббирует. Поэтому вам нужно думать», - говорит он.

Напомним, Чаплыга заявил, что парламенту нужно проголосовать, что Крым – не автономная республика, а обычная область в составе Украины.