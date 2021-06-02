Норвежские компании, которые инвестировали в развитие возобновляемых источников энергии Украины, разочарованы резким ухудшением инвестиционного климата и систематическим нарушением их прав

Об этом сообщил народный депутат, председатель межфракционного объединения «Чистая энергия - здоровую окружающую среду» Алексей Гончаренко по результатам встречи с послом Норвегии Эриком Сведала.

«Две норвежские компании инвестировали в эту сферу в Украине 700 млн евро. Но к сожалению, сейчас инвесторы столкнулись с проблемами и задолженностями, о которых мы неоднократно предупреждали ранее. Такое отношение к инвесторам в «зеленую энергетику» ухудшает инвестклимат и отношения к Украине в Норвегии », - отметил нардеп на своей странице в Facebook.

По словам Гончаренко, правительство должно выполнять взятые на себя обязательства перед инвесторами, а не придумывать новые должности вроде «инвестиционных нянь».

«Нужно поддерживать чистую энергию и выполнять взятые на себя обязательства, а не рассказывать о« инвестиционных нянь », - резюмировал Гончаренко.

В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств. Иск подала литовская Modus Energy.

По словам партнера киевского офиса международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в «зеленую» энергетику Украины.

По информации НБУ, на фоне кризиса в «зеленой» энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил $ 868 200 000, тогда как в 2019 году чистый приток составил $ 5, 86 млрд. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.