Исполнительный директор фонда Блейзера, директор Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, внештатный советник президента Украины Олег Устенко в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» рассказал, как события в Беларуси отразятся на Украине.

«Последние события в Беларуси обнажили еще дополнительно тот вопрос, который есть в наших торговых взаимоотношениях с Беларусью. С одной стороны, все было более-менее понятно после 2013 года. Мы видели падение, например, импортных потоков к нам на территорию со стороны России», - напоминает эксперт.

В то же время, подчеркивает Устенко, часть российских продуктов шли на территорию Украины транзитом или через Казахстан, или через Беларусь.

«Но в основном они шли через Беларусь. И вот почему был такой вот всплеск, начиная с 2014 года, торгового присутствия у нас на территории Украины со стороны Беларуси. И я допускаю, что часть той продукции, которую мы продаем в Беларусь… В принципе конечным потребителем ее не является Беларусь, а, возможно, она идет дальше внутри их собственного торгового союза», - сказал он.

По его словам, последние события в Беларуси показали, что не все так понятно и прозрачно, и «надо двигаться к прозрачности».

«Надо предпринимать какие-то действия экономические, в том числе и тут вопрос экономического анализа. Что мы принимаем и каким образом это может ударить по самой Беларуси, и каким образом это может ударить по нам? Но также правда, что надо понимать, а какая для всего этого конечная цель. Вот любых подобного рода действий. Просто продвижение демократии в Беларуси или вопросы, связанные с тем, что мы идем в общем таком вот мейнстриме… Потому что вроде как Беларусь противопоставляет всему остальному миру», - резюмировал Устенко.

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