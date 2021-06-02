Для решения проблемы высокого уровня износа электросетей был изменен подход к инвестициям в обновление распределительных сетей и введены стимулирующие RAB-тарифы

А также введены новые показатели качества подачи электроэнергии, что должны достичь операторы системы распределения за счет нового тарифного регулирования. Об этом заявил председатель профильного союза «Умные электросети Украины» Александр Визир.



Александр Визир рассказал, что Счетная палата представила отчет о деятельности Госнерегонадзора, где приведена информация о неудовлетворительном техническом состоянии 95% распределительных сетей низкого напряжения. Александр Визир подчеркнул, ведения такой статистики не в компетенции Счетной палаты. А также, что она отличается от официальной информации Министерства энергетики, которая была представлена в октябре 2020 года. Тогда Минэнергетики сообщил, что износ оборудования всех распределительных электросетей составляет 50%, что значительно отличается от оценки Счетной палаты.

Вместе с тем, Визир подчеркнул, что профильные государственные органы и экспертное сообщество понимают значительное неудовлетворительное состояние электросетей несмотря на расхождения в оценках:



» Для решения этих проблем был коренным образом изменен подход к инвестициям в обновление распределительных сетей через введение стимулирующих RAB-тарифов", - заявил Визир.



По его словам, одной из ключевых задач, стоящей перед стимулирующим регулированием (RAB-тарифом), которое было внедрено с 2021 года, является обновление, модернизация инфраструктуры сетей.

Именно это должно привести к достижению новых показателей качества электроснабжения, что установил Регулятор: «через 13 лет уровень отключений электроэнергии у Потребителей должен составлять не более 250мин в год (по сравнению с позапрошлогодними 683мин), а уровень потерь электроэнергии – 7,5% (по сравнению с 10,75% в прошлом году)».



Напомним, ранее Артур Огаджанян, партнер аудиторской компании Deloitte, заявил, что RAB-тариф будет способствовать инвестиционной привлекательности облэнерго.