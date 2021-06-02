Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) начало проверку деклараций народного депутата («Слуга Народа») Андрея Геруса, говорится в сообщении на сайте ведомства



За последние полтора месяца нардеп задекларировал покупку трех серий облигаций внутригосударственного займа на общую сумму 18 207 829 грн.

Эта сумма в 37 раз превышает его заработную плату как народного депутата за 2020 год.

Сумма потраченных на покупку облигаций средств также в 2 раза превышает общий годовой доход всех членов семьи нардепа за предыдущий год.

Народный депутат Герус возглавляет комитет Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Его деятельность СМИ связывают с интересами группы «Приват», однако сам нардеп любую связь отрицает.

Он был избран в Верховную Раду со списком партии «Слуга народа» Владимира Зеленского. До избрания народным депутатом возглавлял одну из общественных организаций. До этого работал чиновником НКРЭКУ.