Американский Госдеп заявил, что санкции остаются против российских кораблей трубоукладчиков, а основной пакет санкций с «Северного потока-2» и его директора Маттиаса Варнига снимается. Об этом рассказал эксперт и экономист Алексей Кущ в своем блоге «Честный взгляд на экономику» на YouTube.

«Фактически речь идет о том, что США сняли санкционное давление на «Северный поток-2», потому что санкции против российских трубоукладчиков - это несерьезно. Россия уже давно пожертвовала этими суднами, которые потом будут списаны на металлолом. В данном случае мы видим, что пошла легитимизация «Северного потока-2» и отказ от санкционного давления», - акцентировал он.

Кущ уверен, что перед встречей Байдена с Путиным мы должны понимать стратегию государств, которые занимаются внешними управлениями слабых стран. А она заключается в том, что при формальном сохранении суверенитета страна становится зависимой, принимая якобы свои решения, объяснил он, но эти решения на самом деле диктуются из центра управления.

«Так вот в формате неоколониализма возможны реализации двух видов стратегии - это стратегия развития или стратегия удержания. Например, после окончания Второй мировой войны, Южная Корея и Япония, обе эти страны лежали в руинах, но мы видим, что в отношении обеих этих стран Америка придерживалась стратегии развития этих государств. Потому что она рассматривала их как важные элементы своей тихоокеанской безопасности», - рассказал он.

Кущ сообщил, что стратегия удержания - это когда страна условно находится под контролем, но она не развивается, а постепенно деградирует. Почему в отношении одних стран применяется стратегия развития, а в отношении таких стран, как Украина, применяется стратегия удержания, объяснил он, потому что выбор происходит, исходя из критерия возможной утраты контроля над этой страной в будущем.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Куща, что борьба с пандемией и вакцинация населения - это вопрос политического и государственного управления.