Государственная компания "Энергоатом" в мае потеряла около 120 млн евро из-за махинаций трейдеров на энергорынке, которые привели к рекордному падению цен на электроэнергию.

Об этом сообщил экономист Борис Кушнирук.

«Только в мае государственная компания «Энергоатом» потеряла €120 млн за искусственно организованный обвал оптовых цен. Более 3 млрд кВт часов атомные электростанции из - за злоупотреблений и махинаций трейдеров, вынуждены были продавать по 25-30 евро/МВт, в то время как в соседних Словакии и Венгрии цены держались на уровне 70 евро», - сообщил эксперт в своей колонке для издания Лига.нет.

Он подчеркнул, что 20 млн евро — это примерно половина годовых расходов «Энергоатома» на закупку ядерного топлива и 30% всех капитальных инвестиций компании за прошлый год.

«В такой ситуации наивно надеяться на озвученные (президентом Зеленским –прим.) прогнозы $500 млн прибыли компании в этом году», - отметил эксперт.

По оценкам Кушнирука, виновным в этом является Национальный энергетический регулятор НКРЭКУ, который сознательно допустил махинации и никоим образом на них не реагировал.

Он описал схему, по которой группа трейдеров смогла искусственно обвалить цену до рекордных 40-50 коп./ кВт час.

«Объем таких махинаций только в мае составил 711 млн кВт часов. Учитывая средний заработок при таких махинациях в 10% от цены, группа трейдеров в мае заработали около 66 млн грн. А вот ущерб всех генерирующих компаний от этой сделки составил примерно 9,2 млрд гривен», - отметил Кушнирук.

По его прогнозу, что уже в ближайшее время правоохранительные органы начнут расследование этой сделки, однако шансов на компенсацию убытков «Энергоатому» и другим госкомпаниям минимальные.

Напомним, в мае 2021 года цена на оптовом рынке электроэнергии опустилась до рекордно низкого значения. В отдельные дни цены падали до 43-44 коп./ кВт час. Причиной стали махинации группы трейдеров. НКРЭКУ официально признала махинации лишь 2 июня под давлением Министерства энергетики.

Однако комиссия официально отказалась менять правила работы рынка для прекращения таких махинаций, ограничившись намерением в ручном режиме следовать за трейдерами. Все предложения Министерства энергетики комиссией были проигнорированы.