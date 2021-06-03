Современный украинский мыслитель, общественный деятель, философ, футуролог, юрист Алексей Толкачев в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, смогут ли украинцы найти качественно другого президента

«Мы находимся в условиях олигархического коллективизма, который у нас сохранился. Он построен еще Кучмой был. Кучма тогда был таким, скажем так, паханом, арбитром между различными клановыми группировками», - говорит эксперт.

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский не сможет выбрать похожую модель.

«Ему надо отчитаться перед обществом о радикальных изменениях. Поэтому (олигархов, - ред.) начинают щемить, куда-то отодвигать… То есть приходится занимать жесткую позицию. Потому что общество ждет по крайней мере какой-то жесткой позиции после многих лет соплей во власти», - сказал Толкачев.

Также он рассказал, какой президент точно не устроит ни простых украинцев, ни олигархов.

«Если говорить о будущем кандидате в президенты, который мог бы быть светилом или просветленным автократом… Кому он нужен? Общество такого может не поддержать, поскольку такой человек будет говорить о непонятных вещах для общества. А олигархии такой будет не нужен, поскольку это может быть слишком самодостаточный неподконтрольный президент. Таким образом, как Ющенко появился, как Зеленский отчасти появился… Значительно лучше выбрать компромисс серый непонятный, которым можно будет манипулировать на должности», - подчеркивает футуролог.

Толкачев утверждает, что по такому же методу набирались фракции в парламент.

«Самодостаточные в парламенте не нужны. Нужны те, кто за 5 тыс. долларов в месяц будет послушно нажимать кнопку в рамках партийной дисциплины. И вот мы скатываемся к стране посредственности и серости, великих карликов во власти», - резюмировал эксперт.

Ранее Politeka сообщала, что Чаплыга рассказал, каким должен быть идеальный президент.

Также Politeka сообщала, что Гайдай нарисовал психологический портрет украинского политикума.