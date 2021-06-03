В процессе проведения экомодернизации необходим дифференцированный подход по срокам ее проведения и финансовая поддержка со стороны государства. Об этом заявил генеральный директор УНПА "Укркокс" Анатолий Старовойт.
«Не надо подходить с одинаковыми мерками к маленьким предприятиям, и к большим. Я имею в виду горно-металлургический комплекс. Дифференциировано подходить к срокам по внедрению сборника наилучших технологий. Потому что маленькие предприятия фильтр поставили – и решили проблему. А как решить вопрос со сложными металлургическими агрегатами? Срок действия их эксплуатации непрерывной – 30 лет. Стоимость их колоссальная», - рассказал Старовойт.
Он подчеркнул, предусмотренные в законопроекте о промышленных выбросах (4167) сроки перехода на новые экологические нормы нереальны для украинской промышленности, и должны быть увеличены. Кроме того, необходима финансовая поддержка со стороны государства, поскольку у предприятий нет миллиардов на модернизацию.
«Например, коксовая батарея около 600 миллионов долларов стоит. Прежде чем решать какую-то задачу, нужно разобраться, есть ли на это средства. Либо надо вводить какие-то законодательные нормы, осуществлять партнерство между бизнесом и государством», - объяснил Старовойт.
Он также напомнил, что европейские государства проводили экомодернизацию промышленности десятки лет, при значительной финансовой поддержке со стороны государств.
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«Польша, Словакия почти 20 лет переходили на эти новые технологии. Так это же при колоссальном вливании европейских денег», - подчеркнул Старовойт.
Ранее гендиректор Центра экологии и развития новых технологий Владислав Антипов заявлял, что законопроект о снижении промышленных выбросов (4167) не должен быть жестче, чем требуют европейские директивы, и его необходимо доработать с учетом замечаний бизнеса.
В свою очередь президент ОП «Укрметаллургпром» Александр Каленков заявил, что в законопроекте нужно обязательно предусмотреть возможности вносить изменения в так называемой список наилучших доступных технологий и методов – потому что наша промышленность строилась во многом благодаря наработкам наших проектных институтов и производителей оборудования.
Напомним, 21 мая Верховная Рада вновь не приняла законопроект о предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности (№4167), его отправили на доработку.