Нарушения в части растительного мира, в частности, незаконные вырубки, повреждения деревьев, уничтожение лесополос – одна из основных экологических проблем Черниговской области

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный – говорится на сайте ведомства, пишет Znaj.

По данным чиновника, в течение 2020 года 64% от общей суммы убытков было рассчитано именно в «лесной» сфере.

Для противодействия нарушениям ГЭИ совместно с Черниговской ОГА планируют совместные природоохранные мероприятия для выявления таких фактов и привлечения нарушителей к ответственности.

«Госэкоинспекция, в свою очередь, привлечет данные спутникового мониторинга, которые поступают в Центр стратегических экологических исследований и аэрокосмического мониторинга. Это позволит, в случае обнаружения на спутниковых снимках вырубок, обеспечить точечную проверку отдельных территорий и произвести расчет ущерба», - добавил Андрей Малеваный.