Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала о новых условиях получения субсидий и объяснила, с какими трудностями при получении помощи от государства могут столкнуться украинцы.

«Наши тарифы растут, долги населения по ЖКХ побили все рекорды, а в правительстве наоборот заявляют о великой победе, мол, мы теперь будем контролировать выдачу субсидий, и не позволим пренебрегать доверием власти», - говорит Завальнюк.

Она рассказала, что по официальной версии раньше субсидию выдавали тем, кто в ней не очень нуждался. Но на самом деле, отмечает журналистка, в Государственном бюджете может не хватить денег на выплаты всем нуждающимся, поэтому ведущие экономисты страны решили направиться по легкому пути.

«В результате, у нас появилось много категорий людей, которым не светит получить помощь от государства. Изначально перерасчет субсидий вызвал много негодования у народа. Потом в Кабмине что-то изменилось, видимо, прислушались к мнению экспертов и увеличили лимит по депозитам с 50 тысяч до 100. И сразу заявили, что такое решение далось нелегко и должно спасти ситуацию. Хотя условия получения и оформления субсидии стали более строгими», - рассказала Завальнюк.

Журналистка отметила, что на местном уровне уже ничего не решишь. По ее словам, если раньше можно было обратиться за субсидиями в местный совет, и те в виде исключения шли на встречу семьям, у которых случились форс-мажорные обстоятельства, то теперь все эти вопросы будут решать в столице.

«В комментариях журналистам представители власти ранее говорили, что местные комиссии слишком часто шли на уступки населению, входя в их ситуацию, что повлекло за собой увеличение субсидиантов. Теперь эту процедуру изменили, и правила получения субсидий будут одни для всех, не зависимо от ситуации», - заявила Завальнюк.

Ранее Завальнюк рассказала, что следующее повышение выплат запланировано на 1 октября.

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