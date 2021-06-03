Решение правительства ввести акциз на электрическую энергию из возобновляемых источников противоречит мировой практике.

Об этом заявил Александр Алехин, старший менеджер по решениям ООО «Хуавей Украина».

"Относительно налогов и относительно акциза. Если посмотреть иностранные медиа и загуглить renewable tax то скорей всего будет добавлен renewable tax credit– то есть налоговые кредиты для возобновляемой энергетики. Если же мы погуглим в Украине «налоги на возобновляемую энергетику», то мы найдем акциз. К сожалению, наши пути развития пока что отличаются от мировых", - отметил представитель компании во время дискуссии Energy Club 3 июня.

Он подчеркнул, что систематические ограничения зеленой генерации, в частности солнечных электростанций, провоцирует рост спроса на системы накопления энергии. Однако отсутствие нормативной базы, тормозит развитие этого сегмента рынка.

Напомним, 2 июня Кабинет Министров зарегистрировал проект закона о введении акцизного налога на электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников энергии.

В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств.

Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в «зеленую» энергетику Украины.

По информации НБУ, на фоне кризиса в «зеленой» энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил $868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил $5,86 млрд. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.