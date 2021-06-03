В украинской политике большую роль играет «голос улицы» - но всегда ли это действительно её голос?Своё мнение по этому поводу в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает политический обозреватель, бизнесмен и блогер Руслан Бизяев.

«Сейчас идёт переформатирование, и единого центра влияния на «улицу» уже не будет. Люди пойдут к тому, у кого система лучше налажена, а деньги – это только составляющая системы. Сам по себе протест – не цель, а инструмент. Написать на Офисе президента слово из трёх букв – на это много ума не надо, но дальше что? Протест может только качнуть ситуацию, показать, что власть слаба. А власть сейчас пытается создать управляемый хаос, хорошо известный нам по временам Порошенко. Посадим Стерненко – освободим его, посадим – освободим… А пока все говорят только о Стерненко, можно спокойно делать свои дела», - считает эксперт.

По его словам, тем временем государственная собственность начинает уходить с молотка за копейки, а скоро и порты начнут отдавать в концессию.

«Это очень серьёзная заявка. Ведь начальник порта – это человек, который имеет доступ к государственной тайне. Я говорю не только об Одесском порте, но и на него многие положили глаз. Не стоит говорить, что им интересуются только западные партнёры – это не так. Как известно, главное – в результате следствия не выйти на самих себя», - говорит Руслан Бизяев.

Ранее, как сообщает Politeka, он назвал политическую часть Минских соглашений беспросветным тупиком.

Также Бизяев отметил, что белорусский диктатор Лукашенко продолжает играть в многовекторную политику.