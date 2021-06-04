Глава регулятора НКРЭКУ Валерий Тарасюк открестился от вины за убытки государственного «Энергоатома» и обвинил госкомпанию в неэффективности

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook 3 июня вечером.

«Отдельно о государственных компаниях. Убежден, что именно действия отдельных компаний, которые в период максимальной цены на рынке двусторонних договоров продавали электроэнергию долгосрочно с дисконтом 30%, что является недопустимым. Речь идет в первую очередь об «Энергоатома», который сегодня (3 июня) выдал странный и крайне непрофессиональный пресс-релиз», - заявил Тарасюк.

Днем 3 июня НАЭК «Энергоатом» призвал НКРЭКУ прекратить махинации трейдеров на рынке электроэнергии, из-за которых госкомпания теряет миллиарды гривен.

Пресс-релиз госкомпании был обнародован после того, как на заседании 2 июня НКРЭКУ отказалась от просьбы Министерства энергетики и участников рынка устранить возможности для близких к комиссии трейдеров проводить махинации с ценами на оптовом рынке электроэнергии.

Напомним, в мае 2021 цена на оптовом рынке электроэнергии опустилась до рекордно низкого значения. В отдельные дни цены падали до 43-44 коп./кВтчас. Причиной стали махинации группы трейдеров. НКРЭКУ официально признала махинации лишь 2 июня после обращений Министерства энергетики.

Однако комиссия официально отказалась менять правила работы рынка для прекращения таких махинаций, ограничившись намерением в ручном режиме следовать за трейдерами. Все предложения Министерства энергетики комиссией были проигнорированы.

По расчетам экономиста Бориса Кушнирука, только в мае, из-за ценовых махинаций трейдеров, государственных «Энергоатом» недополучил 120 млн евро (4 мдрд грн), что равно трети всего бюджета компании на капитальные инвестиции.