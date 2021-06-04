Законопроект о снижении промышленных выбросов №4167 должен быть доработан: необходимо установить реалистичные сроки проведения экомодернизации и предусмотреть механизмы поддержки бизнеса

Об этом заявил народный депутат Украины, член депутатской группы «доверие» Сергей Шахов.

"Сроки, которые ставит министерство, вообще невозможны в Украине. Во-вторых, Европа шла к этому 30 лет, меняя и модернизируя свои системы экологического обеспечения защиты. Третье. Надо огромные средства в размере 10 миллиардов долларов, а может и больше, а это 250 миллиардов гривен. Таких средств у предпринимателей сегодня нет", - пояснил Шахов.

По его мнению, государство должно помочь бизнесу найти средства на экомодернизацию, в частности, через привлечение инвесторов и оказание прямой поддержки.

«В каждой стране мира предприятиям помогало государство. Надо привлечь сегодня иностранных партнеров для модернизации этих предприятий. Государство должно немедленно помочь предприятиям с большой нагрузкой...Надо сначала решить, а потом уже принимать этот законопроект», - считает Шахов.

Ранее президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что законопроект о промышленные выбросы должен быть существенно доработан: нужно вдвое увеличить сроки на екомодернізацію и обеспечить источники финансирования.

В то же время председатель комитета экологии и зеленой экономики Федерации работодателей Украины Павел Жила отметил: законопроект о снижении промышленных выбросов должен учитывать реальное состояние отечественной промышленности и предусматривать государственную поддержку для проведения экомодернизации предприятий, а не просто копировать европейские нормы.

Напомним, 21 мая Верховная Рада во второй раз провалила законопроект О предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности (№4167), его отправили на доработку.