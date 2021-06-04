Государственное предприятие "Оператор рынка" рассчитывает, что национальный регулятор НКРЭКУ устранит ценовые махинации на рынке электрической энергии

Об этом говорится в сообщении ГП.

И.о. директора ГП «Оператора рынка» Роман Сутченко выразил надежду, что решение Регулятора сделает невозможным манипулятивные действия некоторых электропоставщиков и трейдеров, чтобы на рынке «на сутки вперед» продавался только имеющийся объем электрической энергии», - говорится в заявлении госпредприятия.

Ранее ГП «Рынок рынка» зафиксировал увеличение объемов заявок на продажу электроэнергии на РДН в торговой зоне «ОЭС «Украины» с низким уровнем заявленных цен, что свидетельствовало о наличии махинаций на рынке.

Напомним, в мае 2021 цена на оптовом рынке электроэнергии опустилась до рекордно низкого значения. В отдельные дни цены падали до 43-44 коп./ кВт ч. Причиной стали махинации группы трейдеров. НКРЕКП официально признала махинации лишь 2 июня после обращений Министерства энергетики.

Однако комиссия официально отказалась менять правила работы рынка для прекращения таких махинаций, ограничившись намерением в ручном режиме следовать за трейдерами. Все предложения Министерства энергетики комиссией были проигнорированы.

По расчетам экономиста Бориса Кушнирука, только в мае, из-за ценовых махинаций трейдеров при молчаливом согласии НКРЭКУ, государственный «Энергоатом» недополучил 120 млн евро (4 млрд грн), что равняется трети всего бюджета компании на капитальные инвестиции.