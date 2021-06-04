Кабмин должен немедленно направить средства из Фонда борьбы с коронавирусом на профилактическое оздоровление детей. Об этом завил сопредседатель политической партии «Наш край», народный депутат Сергей Шахов

"Кабмин должен немедленно вмешаться в ситуацию и из ковидного фонда не только строить дороги, инфраструктуру ... но главное заботиться о будущем нашего государства – о детях. Деньги ковидного фонда направить на финансирование детских оздоровительных лагерей и дать возможность для отдыха, для оздоровления наших украинских детей», - заявил Сергей Шахов.

Специалисты эпидемиологи утверждают, что именно профилактическое оздоровление помогает снизить заболеваемость среди детей на COVID-19. А сопутствующее повышение иммунитета обеспечивает легкий ход коронавирус у детей и подростков.

Однако на сегодняшний день из 126 детских оздоровительных учреждений аттестованы для работы с детьми лишь 25. Депутаты от «Нашего края» по всей стране борются за сохранение детских лагерей, которые массово закрываются из-за недостаточного финансирования.

«Государство сворачивает программы по оздоровлению детей, тогда когда их нужно расширять. Тем более что оздоровление детей следовало бы финансировать из ковидного фонда", - подчеркнул Сергей Шахов.

В частности, из 57 детских оздоровительных учреждений Херсонской области 1 августа открылось лишь 13.

В Черниговской области на грани ликвидации оказался единственный детский санаторий «Подснежник» возле Нежина. Вопрос о его закрытии подняли еще в прошлом году. В Житомирской области в прошлом месяце прекратил свое существование детский санаторий «Лесной берег», сейчас он находится в состоянии ликвидации. Под вопросом работа летом санатория «Лесная сказка» (г. Коростышев) и оздоровительного лагеря «Орленок» - пока что они не готовы принимать детей.