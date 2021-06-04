Законопроект об экоконтроле (3091) содержит коррупционные риски, он должен быть доработан, и содержать четко прописанные требования к бизнесу
Об этом заявила народный депутат, председатель Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина.
«Очень важно, чтобы были очень четко на уровне закона определены основания и порядок проведения, например, проверок субъектов хозяйствования. Чтобы хороший по своей сути законопроект нельзя было использовать недоброчесно с целью давления на бизнес, с целью вмешательства в хозяйственную деятельность, с целью установления нечестных преимуществ», - отметила Радина.
Она подчеркнула: антикоррупционный комитет указал на возможные коррупционные риски, которые есть в законопроекте, поэтому он должен быть существенно доработан.
«Увы, мы вынуждены говорить о наличии коррупционных рисков даже тогда, когда с общей целью законопроекта мы склонны согласиться», - сказала Радина.
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Ранее народный депутат, член парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики Анатолий Бурміч заявил, что законопроект о экоконтроле (3091) наделяет экоинспекцию чрезмерными полномочиями, что может превратить ее в коррумпированный правоохранительный орган.
В то же время координатор Комитета промышленной экологии и устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации Ольга Бойко отметила: ни в одной стране ЕС экоинспекция не имеет таких неограниченных полномочий, которые предлагают предоставить ей в Украине, и заявила, что это негативно скажется на развитии бизнеса.