Законопроект об экоконтроле (3091) содержит коррупционные риски, он должен быть доработан, и содержать четко прописанные требования к бизнесу

Об этом заявила народный депутат, председатель Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина.

«Очень важно, чтобы были очень четко на уровне закона определены основания и порядок проведения, например, проверок субъектов хозяйствования. Чтобы хороший по своей сути законопроект нельзя было использовать недоброчесно с целью давления на бизнес, с целью вмешательства в хозяйственную деятельность, с целью установления нечестных преимуществ», - отметила Радина.

Она подчеркнула: антикоррупционный комитет указал на возможные коррупционные риски, которые есть в законопроекте, поэтому он должен быть существенно доработан.

«Увы, мы вынуждены говорить о наличии коррупционных рисков даже тогда, когда с общей целью законопроекта мы склонны согласиться», - сказала Радина.

Ранее народный депутат, член парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики Анатолий Бурміч заявил, что законопроект о экоконтроле (3091) наделяет экоинспекцию чрезмерными полномочиями, что может превратить ее в коррумпированный правоохранительный орган.

В то же время координатор Комитета промышленной экологии и устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации Ольга Бойко отметила: ни в одной стране ЕС экоинспекция не имеет таких неограниченных полномочий, которые предлагают предоставить ей в Украине, и заявила, что это негативно скажется на развитии бизнеса.