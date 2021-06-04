Медиаэксперт Александр Харебин в эфире “Романенко Беседы” с Юрием Романенко заявил, что Украина допустила строительство “Северного потока-2”, поскольку не занималась собственной газодобычей и энергоэффективностью.

“Тот же “Северный поток-2”. У многих наших топ-чиновников спрашивают, как это случилось? Слушайте, да понятно, что случилось. Мы не занимались собственной газодобычей, мы не занимались энергоэффективностью. Мы сейчас только спохватились”, - сказал Александр Харебин.

Он отметил, что в Украину легально запустили западных инвесторов, с которыми теперь вынуждены договариваться.

“Если у инвестора есть прекрасная возможность построить green deal на отдельно взятой территории, и получить преференции, и тройной-пятерной тариф, то деньги идут туда, где выгодно. Они зашли. Они зарабатывают”, - добавил Харебин.

По его словам, ни один из чиновников или олигархов не напоминает Грету Тунберг, которая бы боролась за экологию.

Как сообщала Politeka , эксперт рассказал, как Коболева развели с "Северным потоком-2": "Согласитесь, это очень странно" .