Медиаэксперт Александр Харебин в эфире “Романенко Беседы” с Юрием Романенко заявил, что Украина допустила строительство “Северного потока-2”, поскольку не занималась собственной газодобычей и энергоэффективностью.
“Тот же “Северный поток-2”. У многих наших топ-чиновников спрашивают, как это случилось? Слушайте, да понятно, что случилось. Мы не занимались собственной газодобычей, мы не занимались энергоэффективностью. Мы сейчас только спохватились”, - сказал Александр Харебин.
Он отметил, что в Украину легально запустили западных инвесторов, с которыми теперь вынуждены договариваться.
“Если у инвестора есть прекрасная возможность построить green deal на отдельно взятой территории, и получить преференции, и тройной-пятерной тариф, то деньги идут туда, где выгодно. Они зашли. Они зарабатывают”, - добавил Харебин.
По его словам, ни один из чиновников или олигархов не напоминает Грету Тунберг, которая бы боролась за экологию.
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Как сообщала Politeka, эксперт рассказал, как Коболева развели с "Северным потоком-2": "Согласитесь, это очень странно".
Также Politeka сообщала, что, по словам Атаманюка, для него эта точка, когда будет достроен Северный поток-2, вызывает колоссальные опасения и не только экономически.